Badiashile-Napoli, inizio settimana decisivo: serve il rilancio col Chelsea

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Badiashile-Napoli, serve il rilancio col Chelsea: le ultime sulla trattativa per il sostituto di Buongiorno.

Il Napoli continua a lavorare per Benoît Badiashile e l'inizio della nuova settimana potrebbe risultare decisivo per comprendere il destino della trattativa con il Chelsea. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il weekend è servito al club azzurro per riflettere sull'operazione, dopo aver proposto ai Blues un prestito con diritto di riscatto. Il Chelsea è disponibile alla cessione del difensore, ma chiede una formula differente, con il diritto destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Badiashile-Napoli, serve uno sforzo in più: l'infortunio di Buongiorno aumenta l'urgenza

Il Napoli dovrà quindi compiere uno sforzo ulteriore per avvicinarsi alle richieste del Chelsea e provare a sbloccare definitivamente l'affare Badiashile. L'acquisto di un centrale è diventato una priorità anche alla luce dell'infortunio di Alessandro Buongiorno, che aumenta la necessità di intervenire numericamente nel reparto arretrato. L'inizio della settimana sarà quindi determinante per capire se gli azzurri presenteranno il rilancio atteso e proveranno a chiudere il colpo in difesa.