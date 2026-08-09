Celta Vigo, Garces conferma: “Seguiamo Zeballos, può darci qualcosa in più”

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Il Celta Vigo conferma l'interesse per Zeballos, obiettivo di mercato seguito anche dal Napoli.

Il Celta Vigo esce allo scoperto per Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors seguito da tempo anche dal Napoli. Marco Garces, direttore sportivo del club spagnolo, ha confermato a Sportitalia che l'argentino rientra nella lista dei profili valutati per rinforzare l'attacco. Il Celta è alla ricerca di un calciatore capace di creare superiorità nell'uno contro uno e di trovare soluzioni contro le difese più chiuse.

Garces: “Zeballos è uno dei calciatori che stiamo seguendo”

“Zeballos? Stiamo valutando un paio di giocatori per la nostra squadra e, secondo l'allenatore, è necessario acquistare un attaccante che ci dia quel tocco in più, che ci garantisca abilità nell'uno contro uno e che ci aiuti ad aprire le difese chiuse. Zeballos è uno dei calciatori che stiamo seguendo, sicuramente. Non so quanto possa essere vicino”.