Lukaku-Fenerbahce, chiusura entro mercoledì: tutte le parti sono fiduciose

Lukaku-Fenerbahce, chiusura entro mercoledì: tutte le parti sono fiduciose
Ieri alle 20:30Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Lukaku-Fenerbahce verso la chiusura: Schira annuncia fiducia e ultimi dettagli entro mercoledì.

Il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più vicino al Fenerbahce. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio profilo X ha fornito nuovi aggiornamenti sulla trattativa per la cessione dell'attaccante del Napoli. Secondo quanto riferito, il club turco sarebbe pronto a chiudere l'operazione entro mercoledì, con l'affare ormai entrato nella fase decisiva.

Lukaku-Fenerbahce, Schira: “Tutte le parti sono fiduciose”

Filtra dunque grande ottimismo per il trasferimento di Lukaku dal Napoli al Fenerbahce, con le parti al lavoro per sistemare gli ultimi aspetti dell'operazione. Schira ha scritto: “Il Fenerbahce è pronto a chiudere il colpo Romelu Lukaku dal Napoli entro mercoledì. Tutte le parti coinvolte nell'affare sono fiduciose di finalizzarlo. Ultimi dettagli”. La trattativa potrebbe quindi arrivare alla fumata bianca nel giro di pochi giorni.