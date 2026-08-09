Lukaku-Fenerbahce, turchi pronti a migliorare l'offerta: le cifre

vedi letture

Lukaku ha l'accordo col Fenerbahce: Napoli rifiuta 6 milioni e ne chiede 10.

La trattativa per il trasferimento di Romelu Lukaku al Fenerbahce entra sempre più nel vivo. Ben Jacobs, giornalista ed esperto di mercato di GiveMeSport, ha fornito nuovi aggiornamenti sull'operazione, confermando che l'attaccante belga avrebbe già raggiunto un accordo con il club turco. I colloqui con il Napoli sarebbero ormai in una fase avanzata, ma resta ancora da trovare l'intesa definitiva sulla valutazione del cartellino di Big Rom.

Lukaku-Fenerbahce, respinta un'offerta da 6 milioni: i turchi preparano il rilancio

Secondo quanto riferito da Jacobs, il Napoli chiede 10 milioni di euro per cedere Lukaku e avrebbe già respinto una prima proposta del Fenerbahce da 6 milioni. Il club di Istanbul non avrebbe però intenzione di fermarsi e starebbe preparando un rilancio per provare ad avvicinarsi alle richieste della società azzurra. Con l'accordo con Lukaku già raggiunto e i colloqui tra i club avanzati, la distanza economica rappresenta l'ultimo ostacolo da superare per arrivare alla fumata bianca.