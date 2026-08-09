Non solo Lukaku, via anche Lang per sbloccare il mercato: c’è il pressing dell'Ajax

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Napoli, le cessioni di Lukaku e Lang possono sbloccare Gabriel Jesus e Zeballos.

Sono giorni importanti per il calciomercato del Napoli, chiamato prima a completare alcune operazioni in uscita per poter accelerare sui nuovi acquisti. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i principali indiziati alla partenza sono Romelu Lukaku e Noa Lang. Sul centravanti belga continua il forte pressing del Fenerbahce, mentre l'Ajax vuole riportare l'esterno olandese in Eredivisie. In quest'ultimo caso, la possibile cessione di Godts al PSG potrebbe sbloccare l'operazione e favorire il ritorno di Lang ad Amsterdam.

Napoli, Gabriel Jesus e Zeballos per l'attacco: prima servono le cessioni

Le eventuali partenze di Lukaku e Lang potrebbero sbloccare il mercato in entrata del Napoli, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. I due nomi caldi restano quelli di Gabriel Jesus e Exequiel Zeballos: il brasiliano è da giorni nei radar della società azzurra, mentre per l'attaccante del Boca Juniors bisogna fare i conti anche con la concorrenza del Celta Vigo. Il Napoli attende dunque sviluppi sul fronte delle cessioni prima di provare ad accelerare per i nuovi rinforzi offensivi.