Clamoroso, sfuma Zeballos? Schira: "Trattativa verso la chiusura col Celta!"
Il futuro di Exequiel Zeballos potrebbe essere sempre più lontano dal Napoli. L'attaccante del Boca Juniors, bloccato nelle ultime settimane dal club partenopeo, è infatti finito con decisione nel mirino del Celta Vigo, che sta provando ad accelerare per anticipare la concorrenza degli azzurri. Il Napoli, prima di intervenire ulteriormente nel reparto offensivo, deve infatti completare alcune operazioni in uscita.
Zeballos-Celta Vigo, Schira: “Le trattative stanno procedendo bene”
A fornire gli ultimi aggiornamenti è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio account X. Il Celta Vigo avrebbe compiuto passi avanti concreti nella trattativa con il Boca Juniors e starebbe preparando anche un accordo a lungo termine per Zeballos. “Le trattative stanno procedendo bene per il trasferimento di Exequiel Zeballos al Celta Vigo dal Boca Juniors. Pronto un contratto fino al 2031”. Il Napoli rischia dunque di essere anticipato dal club spagnolo nella corsa all'attaccante argentino.
Talks are progressing well for Exequiel #Zeballos to #CeltaVigo from #BocaJuniors. Ready a contract until 2031. #transfers https://t.co/jLp7u5OBcv— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2026
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