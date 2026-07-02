Calciomercato Napoli, già spesi 90mln: era il tesoretto della Champions

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Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha già impegnato circa 90 milioni di euro per i riscatti di Hojlund, Alisson e Lucca, utilizzando di fatto gli introiti garantiti dalla partecipazione alla Champions League. Una quota significativa delle risorse stagionali è quindi già stata destinata a queste operazioni, che hanno inciso in modo rilevante sul budget complessivo del club. Di conseguenza, la dirigenza azzurra dovrà ora valutare attentamente il fronte delle uscite, con l’obiettivo di liberare risorse senza necessariamente sacrificare i big della rosa.

Napoli, strategie di mercato e necessità di cessioni

Tra i nomi in partenza figurano Cajuste, Lindstrom, Zerbin e Ngonge, profili che potrebbero lasciare il club nelle prossime settimane. Le loro cessioni permetterebbero al Napoli di raggiungere la cifra necessaria da reinvestire sul mercato e, soprattutto, di dare una spinta decisiva alla trattativa per Gila. Il piano del club è quello di mantenere equilibrio finanziario e al tempo stesso rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, seguendo le indicazioni tecniche e le opportunità che il mercato potrà offrire.