Da Torino non si arrendono: "Spalletti aspetta Lobotka alla Juve"

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La Juventus è pronta a prendere decisioni importanti per finanziare il mercato estivo. Dopo la mancata qualificazione in Champions League e i nuovi vincoli economici, il club bianconero valuta la cessione di uno dei suoi pezzi pregiati. Nelle ultime settimane Khéphren Thuram è diventato uno dei principali indiziati a lasciare Torino. La sua eventuale partenza consentirebbe alla dirigenza di aumentare il margine di manovra e portare avanti le trattative per Franck Kessié e Stanislav Lobotka, considerati profili ideali per rinforzare la mediana.

Thuram può finanziare il mercato bianconero

Al momento non sono arrivate proposte concrete e, di conseguenza, anche i contatti per Lobotka e Kessié non hanno subito accelerazioni. Lo slovacco continua a riflettere sul rinnovo con il Napoli, ma resta difficile immaginare una cessione a una diretta concorrente per meno di 30-35 milioni. Situazione diversa per Kessié, che avrebbe aperto a un ritorno in Serie A riducendo le proprie richieste economiche. La Juventus resta alla finestra, in attesa che la cessione di Thuram possa sbloccare il doppio colpo a centrocampo, come riportato da Tuttosport.