Fiorentina, il sogno è Lang: Paratici al lavoro per il 4-3-3 di Grosso

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Calciomercato Fiorentina, si valuta Noa Lang esterno olandese del Napoli per Fabio Grosso ritenuto perfetto nel 4-3-3 dei viola

Noa Lang è uno dei principali obiettivi di mercato della Fiorentina, che lo considera il profilo ideale per completare il reparto offensivo nel sistema di gioco di Fabio Grosso, orientato al 4-3-3. L’esterno olandese è apprezzato per qualità tecnica, accelerazione e capacità di creare superiorità numerica, caratteristiche ritenute perfettamente funzionali alle idee tattiche del club viola. La dirigenza sta valutando l’operazione con attenzione, consapevole però della concorrenza e delle possibili complicazioni economiche legate al suo cartellino. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

Noa Lang, intrecci di mercato tra Fiorentina e Napoli

Sul fronte Napoli, la situazione dell’attaccante resta aperta: Noa Lang farà ritorno dopo il prestito al Galatasaray e verrà valutato attentamente da Massimiliano Allegri in vista delle decisioni sul futuro. Il giocatore rientra quindi nel gruppo a disposizione del club azzurro, che dovrà decidere se confermarlo o inserirlo in nuove strategie di mercato. L’idea della Fiorentina resta comunque viva e rappresenta una delle piste più interessanti per il suo possibile rilancio in Serie A.