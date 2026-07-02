Inter forte su Khalaili, Romano: "Proposto altro esterno, secco no! Tutto sull’israeliano"

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Calciomercato Napoli, anche l'Inter è forte su Khalaili, esterno destro dell'Union Saint-Gilloise. Il ds Manna deve aspettare prima di affondare

Il Napoli si è mosso in anticipo per Anan Khalaili, laterale destro dell’Union Saint-Gilloise, trovando un accordo di massima con il giocatore sull’ingaggio, ritenuto l’aspetto più semplice della trattativa. Nel campionato belga, infatti, le retribuzioni sono generalmente inferiori rispetto ai principali tornei europei, facilitando questo primo passo negoziale. La strategia è stata impostata dal direttore sportivo Giovanni Manna, che ha individuato nel profilo del classe 2004 un rinforzo ideale per la corsia destra. Tuttavia, il club azzurro attende prima alcune cessioni per liberare spazio salariale e margini di manovra sul mercato.

Khalaili, sfida tra Napoli e Inter

Attenzione però all’Inter, che nelle ultime ore ha accelerato i contatti sul giocatore, parlando nuovamente con gli agenti e avviando interlocuzioni dirette con l’Union Saint-Gilloise. Il club nerazzurro sta valutando seriamente l’operazione e considera Khalaili un obiettivo concreto per rinforzare la corsia destra. Nelle stesse ore, è stato proposto all’Inter anche un terzino destro proveniente dalla Premier League, ma la dirigenza ha ribadito la priorità per il profilo del laterale israeliano. Lo fa sapere Fabrizio Romano.