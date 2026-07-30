Marianucci resta al Napoli? L'agente: "Allegri soddisfatto e tutti molto contenti"

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L'agente di Luca Marianucci, Mario Giuffredi, rivela i continui contatti con Manna e conferma l'apprezzamento di Allegri per il giovane centrale.

Il difensore del Napoli Luca Marianucci ha già conquistato la fiducia dell'ambiente azzurro. A rivelarlo è il suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. "Parlo quotidianamente con Manna, avendo tanti giocatori, e quindi monitoro quello che succede. A breve sarà ufficiale anche Esposito che arriva dal Sorrento, quindi ci sentiamo quotidianamente perché così si fa", ha spiegato il procuratore, raccontando il rapporto costante con il direttore sportivo del Napoli.

Futuro Marianucci, le parole dell'agente

Giuffredi ha poi svelato le sensazioni raccolte all'interno del club sul rendimento del giovane centrale: "Su Marianucci mi dicono che sono molto contenti", ha dichiarato, aggiungendo un dettaglio significativo sul giudizio dell'allenatore azzurro: "Mi esprimono anche la soddisfazione di Allegri". Parole che confermano l'ottimo impatto del difensore nel nuovo ambiente e la fiducia che lo staff tecnico ripone nel suo percorso di crescita.