Ufficiale Coli Saco va via e lo annuncia sui social: "Napoli sarà sempre casa mia"

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Coli Saco lascia il Napoli dopo cinque stagione: prima ancora dell'ufficialità, l'annuncio del centrocampista sui social.

L'avventura di Coli Saco con la maglia del Napoli è ormai ai titoli di coda. Il Riga a quanto pare ha sprintato per acquistare a titolo definitivo il centrocampista maliano classe 2002, legato al Napoli da un contratto fino al 30 giugno 2028. La trattativa sarebbe ormai in fase avanzata, con il club lettone, vicecampione nazionale, deciso a fare di Saco uno dei rinforzi principali per la nuova stagione.

Il saluto sui social di Coli Saco: "Napoli sarà sempre casa mia"

In attesa dell'ufficialità del trasferimento, Coli Saco ha già salutato il Napoli con un lungo messaggio pubblicato su Instagram. "Dopo cinque anni al club è arrivato il momento di dire addio al Napoli. Sono arrivato così giovane e ingenuo e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla mia crescita. Non è finita come speravo, avrei voluto dimostrare a chi ha creduto in me che aveva ragione, ma il calcio è così", ha scritto il centrocampista. Infine il ringraziamento alla città e ai tifosi: "Vado via perché sento che è arrivato il momento di fare un passo avanti. Grazie a tutti i napoletani: mi avete fatto sentire davvero a casa. Auguro il meglio al club e alla città, Napoli sarà sempre casa mia".