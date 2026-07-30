Rinnovo Vergara, l'agente: "Non ha mai voluto lasciare Napoli! ADL ha dimostrato di crederci"

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Mario Giuffredi fa il punto sul futuro di Antonio Vergara e poi applaude il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale.

Il futuro di Antonio Vergara sarà ancora al Napoli. A confermarlo è il suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. "Sul rinnovo non c'è mai stata la volontà da parte di nessuno di allontanare il giocatore da Napoli. Lui vuole proseguire nella squadra della sua città e anche io non ho mai voluto distruggere quello che si è costruito l'anno scorso. Il presidente ha dimostrato con i fatti che crede in Antonio", ha dichiarato il procuratore, ribadendo la volontà comune di proseguire il percorso in azzurro.

Giuffredi sulla Nazionale

Nel corso dell'intervento, Giuffredi ha commentato anche il ritorno di Roberto Mancini alla guida dell'Italia: "Sono contento che in Nazionale ci sia tornato Mancini. Per me, con Baggio, Totti e Rivera, è uno dei grandi del nostro calcio. È l'unico che può tracciare una rotta importante per la Nazionale, ha già dimostrato di non avere paura di chiamare i giovani". Infine ha aggiunto: "Ieri ha parlato di giocatori tecnici, che sanno giocare a calcio e che hanno caratteristiche simili a quelle del calcio spagnolo che ha vinto il Mondiale".