Napoli-Badiashile, domani il giorno della chiusura. Poi si prepara un altro colpo
Il Napoli potrebbe riservare ancora una sorpresa importante sul mercato. Dopo aver chiuso Costantino Favasuli ed essere ormai alle battute finali per Benoit Badiashile, l'attenzione di Giovanni Manna può spostarsi sull'attacco. A parlarne è Alfredo Pedullà a Sportitalia, secondo cui il club azzurro potrebbe inventarsi un altro colpo per aumentare ulteriormente il livello della rosa di Massimiliano Allegri.
Napoli, Pedullà: "Bisogna dare via Lucca"
Tutto resta però subordinato alle uscite. "Mi aspetto ancora una trovata, una giocata da parte del Napoli, soprattutto nel reparto offensivo. Ma bisogna dare via Lucca e prendere qualcuno che faccia fare il salto di qualità", ha spiegato Pedullà. Intanto domani sarà una giornata importante per Badiashile: Napoli e Chelsea torneranno a lavorare sugli ultimi dettagli con l'obiettivo di ultimare definitivamente l'operazione.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro