Napoli-Badiashile, domani il giorno della chiusura. Poi si prepara un altro colpo

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Il Napoli ha praticamente definito Badiashile e Favasuli, ma il mercato potrebbe regalare ancora un colpo importante in attacco.

Il Napoli potrebbe riservare ancora una sorpresa importante sul mercato. Dopo aver chiuso Costantino Favasuli ed essere ormai alle battute finali per Benoit Badiashile, l'attenzione di Giovanni Manna può spostarsi sull'attacco. A parlarne è Alfredo Pedullà a Sportitalia, secondo cui il club azzurro potrebbe inventarsi un altro colpo per aumentare ulteriormente il livello della rosa di Massimiliano Allegri.

Napoli, Pedullà: "Bisogna dare via Lucca"

Tutto resta però subordinato alle uscite. "Mi aspetto ancora una trovata, una giocata da parte del Napoli, soprattutto nel reparto offensivo. Ma bisogna dare via Lucca e prendere qualcuno che faccia fare il salto di qualità", ha spiegato Pedullà. Intanto domani sarà una giornata importante per Badiashile: Napoli e Chelsea torneranno a lavorare sugli ultimi dettagli con l'obiettivo di ultimare definitivamente l'operazione.