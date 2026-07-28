Mazzocchi verso il rinnovo, Cds: "Totem dello spogliatoio e amatissimo dai tifosi"

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Mercato in primo piano ma non solo in casa Napoli. Sul fronte dei rinnovi, dopo l'accordo ormai definito con Vergara, il prossimo dossier destinato a essere chiuso dovrebbe essere quello di Pasquale Mazzocchi. L'esterno azzurro, considerato uno dei punti di riferimento dello spogliatoio, è legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2027. Napoletano e molto apprezzato dalla tifoseria, Mazzocchi rappresenta una figura importante anche dal punto di vista dell'identità del gruppo, motivo per cui il club è intenzionato a prolungare il suo rapporto con gli azzurri. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

Ieri Marco Sommella, agente del calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla possibilità di un rinnovo: "Sanno tutti cosa rappresenta nello spogliatoio. È un collante tra i nuovi e i vecchi, è voluto bene da tutti e ha un rapporto particolare con il presidente De Laurentiis, che gli ha fatto una promessa. Speriamo possa fargli presto un regalo. È qualcosa che va oltre il rapporto lavorativo, speriamo possa riceverlo in questi giorni".