Ag. Mazzocchi: "Rinnovo? ADL gli ha fatto una promessa, speriamo arrivi presto il regalo"

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Marco Sommella parla del futuro di Pasquale Mazzocchi, del suo peso nello spogliatoio e degli interessamenti ricevuti sul mercato.

Il futuro di Pasquale Mazzocchi resta uno dei temi da definire in casa Napoli. Marco Sommella, agente del calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla possibilità di un rinnovo: "Sanno tutti cosa rappresenta nello spogliatoio. È un collante tra i nuovi e i vecchi, è voluto bene da tutti e ha un rapporto particolare con il presidente De Laurentiis, che gli ha fatto una promessa. Speriamo possa fargli presto un regalo. È qualcosa che va oltre il rapporto lavorativo, speriamo possa riceverlo in questi giorni".

Futuro Mazzocchi, le parole dell'agente

Sommella ha poi evidenziato il senso di appartenenza e il ruolo da leader del suo assistito: "Lui è uno scugnizzo. Quando arriva qualcuno da fuori, riesce subito a fargli capire dove è arrivato. Basta parlare con gli allenatori che lo hanno avuto per comprendere il suo valore anche oltre l'aspetto calcistico. Oggi compie 31 anni ed è arrivato a una maturità tale che tutti vorrebbero averlo in organico. Credo che il Napoli farà di tutto per tenerlo in rosa". Infine, il procuratore ha confermato che diverse squadre hanno chiesto informazioni, pur sottolineando che le valutazioni legate alle liste non cambiano il peso di Mazzocchi nello spogliatoio, condiviso con Di Lorenzo, Politano e Spinazzola.