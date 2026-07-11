Tuttonapoli Milinkovic-Savic non convince Allegri? Il vero motivo per cui è sul mercato

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Calciomercato Napoli, le ultime su Milinkovic-Savic che può partire. Allegri ha le idee chiare, Manna al lavoro per l'accordo

Questi sono i giorni del mercato in uscita, delle operazioni per ridurre il numero di giocatori in rosa. Partirà, pare, anche Milinkovic-Savic. Ha offerte dall'Hull City in Premier e non solo. Ma perché dopo appena un anno Vanja è sul mercato? Non sono in dubbio le sue qualità ma lo stipendio, che è eccessivo per un giocatore che Allegri non riterrà titolare fisso. Per il nuovo allenatore le gerarchie cambieranno, in porta tornerà Meret che guadagna 2,5 milioni, lo stesso stipendio di Vanja. Dunque, 5 milioni totali netti all'anno per i due portieri. Tanti, troppi. Questione di gerarchie e di conti.

Per questo Milinkovic-Savic è sul mercato

Il club cerca acquirenti e poi lo sostituirà, almeno nelle idee del ds Manna, con un portiere comunque di valore - si fanno i nomi di Kovar e Falcone - ma con un ingaggio meno elevato. D'altronde ridurre il monte stipendi è uno degli obiettivi del club per quest'estate. Ragionamento identico lo si è fatto anche per l'esterno offensivo. Zeballos andrebbe a guadagnare 1,3 milioni, la metà dello stipendio di Lang. Cifra giusta per chi, almeno sulla carta, partirebbe dietro Alisson, il titolare a sinistra. Operazioni sartoriali inevitabili da parte del club.