Badiashile-Napoli, s'intensifica la trattativa col Chelsea: la formula per chiudere

Badiashile-Napoli, s'intensifica la trattativa col Chelsea: la formula per chiudereTuttoNapoli.net
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Ieri alle 21:00Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Napoli, contatti col Chelsea per Badiashile: Aguerd del Marsiglia resta l'alternativa.

Il Napoli continua a lavorare con decisione per Badiashile, difensore del Chelsea che resta il primo nome individuato dal club azzurro per rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti con il club inglese per trovare l'intesa sulla formula dell'operazione. Il Napoli punta a un prestito e il Chelsea potrebbe aprire a questa soluzione, inserendo un diritto di riscatto destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Le prossime ore potrebbero essere decisive per arrivare alla quadra.

Napoli, Aguerd l'alternativa a Badiashile: contatti anche con la Real Sociedad

Badiashile resta comunque la priorità del Napoli, che segue da tempo il centrale francese esploso con la maglia del Monaco prima del trasferimento al Chelsea, che lo acquistò per una cifra vicina ai 38-40 milioni di euro. La dirigenza azzurra, però, sta portando avanti anche una soluzione alternativa: si tratta di Nayef Aguerd, difensore centrale classe 1996 del Marsiglia. Sul giocatore ci sarebbe anche una trattativa con la Real Sociedad, altro elemento da tenere in considerazione nella corsa al centrale.