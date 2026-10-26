Anguissa, il rinnovo è complicato: la cifra richiesta al Napoli
Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa al Napoli appare sempre più incerto. Il centrocampista camerunese, protagonista di un buon avvio di stagione, avrebbe avanzato richieste economiche decisamente superiori rispetto a quelle inizialmente concordate con il club azzurro, complicando una trattativa che fino a qualche mese fa sembrava vicina alla conclusione.
Come racconta Tuttomercatoweb, un anno fa il rinnovo appariva praticamente definito, prima che l'infortunio del calciatore rallentasse ogni decisione. L'intesa prevedeva un prolungamento fino al 2028, con opzione per il 2029, e un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione, rispetto ai 2,5 milioni più bonus attualmente percepiti.
Rinnovo Anguissa, richiesta da 6 milioni a stagione: il Napoli frena
La situazione sarebbe cambiata radicalmente negli ultimi mesi. Secondo Tuttomercatoweb, Anguissa avrebbe alzato le proprie pretese fino a 6 milioni di euro a stagione per quattro anni, per un investimento complessivo da 24 milioni.
Una richiesta difficilmente compatibile con la politica economica del Napoli, soprattutto considerando l'età del centrocampista, che compirà 31 anni a metà novembre e arriverebbe alla scadenza dell'eventuale nuovo accordo vicino ai 35 anni.
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