Rinnovo McTominay, Alvino: "Apre al Napoli! Resterebbe volentieri, ma c'è un ostacolo”
Il futuro di Scott McTominay resta uno dei temi più importanti in casa Napoli, con il club azzurro chiamato a valutare la possibilità di prolungare il contratto del centrocampista scozzese. Nel corso di un intervento a Ottochannel, il giornalista Carlo Alvino ha fatto il punto sulla situazione, rivelando la disponibilità del calciatore a proseguire la propria esperienza in maglia azzurra. Al momento, tuttavia, non si registrano sviluppi significativi nella trattativa.
Rinnovo McTominay-Napoli, Alvino: “Resterebbe volentieri, ma le cifre sono molto alte”
Secondo quanto riferito da Alvino, la volontà del centrocampista non rappresenterebbe un ostacolo alla permanenza a Napoli. Il principale nodo resta invece quello economico, con cifre considerate ancora particolarmente elevate. Queste le parole del giornalista: “Rinnovo McTominay? Non ci sono grosse novità. Da quello che mi giunge McTominay apre al rinnovo, resterebbe volentieri in città. Le cifre restano molto alte però”.
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