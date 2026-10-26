Calciomercato Napoli, occhi su Varela: possibile intreccio con Lucca

Il Napoli mette gli occhi su Gustavo Varela, attaccante del Monza che si sta mettendo in grande evidenza in questo avvio di stagione

Il Napoli mette gli occhi su Gustavo Varela, attaccante del Monza che si sta mettendo in grande evidenza in questo avvio di stagione. Come riferisce Il Mattino, il centravanti ex Benfica, autore di 7 gol nelle prime 7 giornate di campionato, è finito nel mirino del club azzurro, che aveva già inserito il suo nome nella lista degli osservati speciali durante la scorsa estate.

Calciomercato Napoli, occhi su Varela del Monza: 7 gol in 7 partite, possibile intreccio con Lucca

La sfida di mercoledì tra Monza e Napoli sarà dunque un'occasione importante per valutare da vicino le qualità dell'attaccante. A favorire un'eventuale trattativa potrebbero essere anche gli ottimi rapporti tra le due società, consolidati dalle operazioni che hanno portato Michael Folorunsho e Cyril Ngonge in maglia biancorossa.

Il Monza ha acquistato Varela dal Benfica per 3,5 milioni di euro, ma il valore del suo cartellino sarebbe già raddoppiato grazie all'ottimo rendimento in campionato. L'asse di mercato con il club brianzolo potrebbe inoltre tornare utile al Napoli anche alla luce della situazione di Lorenzo Lucca, scivolato nuovamente indietro nelle gerarchie offensive.