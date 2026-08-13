Niente Napoli, Zeballos verso il Celta Vigo! Medico del club in Argentina: i dettagli
Exequiel Zeballos si allontana dal Napoli e si avvicina sempre di più al Celta Vigo. Secondo quanto riportato da La Voz de Galicia, un medico del club spagnolo sarebbe già arrivato in Argentina con il mandato di sottoporre l'esterno del Boca Juniors a una visita approfondita e verificarne condizioni fisiche e stato di forma. Il Celta sta valutando diversi rinforzi offensivi, ma quello di Zeballos sarebbe tra i profili che maggiormente intrigano la società.
Zeballos-Napoli, il Celta Vigo prova il sorpasso
Il classe 2002 resta in parola con il Napoli, ma nelle ultime settimane non sarebbero arrivati segnali positivi dal suo entourage sulla possibilità di concretizzare il trasferimento in azzurro. Una situazione che potrebbe spingere Zeballos ad accettare la corte del Celta Vigo e trasferirsi nella Liga durante il finale di mercato. Sullo sfondo resta anche la situazione contrattuale dell'argentino, con l'accordo con il Boca Juniors in scadenza a gennaio.
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