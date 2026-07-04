Ultim'ora Natali, Napoli tratta da aprile ma c'è concorrenza! Romano: "Spuntano Brighton e Cagliari"

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Calciomercato Napoli, continuano i contatti per il 2008 Andrea Natali del Bayer Leverkusen: ci provano anche Brighton e Cagliari

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulla trattativa del Napoli per Andrea Natali, difensore italiano classe 2008, il cui cartellino è di proprietà del Bayer Leverkusen: "Il mercato degli italiani si muove, e Andrea Natali è uno dei ragazzi più interessanti quando si parla di talenti del 2008. Gioca nel Bayer Leverkusen, figlio di Cesare Natali, ex difensore, e per lui c'è tanto interesse. Il Napoli è stata la squadra che per prima si è mossa su Natali, era addirittura fine aprile, inizio maggio. Il Napoli aveva già mosso i suoi passi, poi, proprio per la questione legata ai tanti giocatori in rosa, ha dovuto rallentare un po'.

Spunta il Cagliari: ha un ottimo rapporto con l'entourage del giocatore, Fabio Pisacane gradirebbe fare di Natali un perno del suo Cagliari 2.0. Il Cagliari c'è, continua a insistere, offrendo la possibilità di essere un titolare fisso e di esplodere. Il Napoli, a livello di spazi, potrebbe garantirne qualcuno in meno, ma chiaramente il Napoli si gioca la Champions League con ambizioni diverse. Il Napoli c'è ancora, è tornato in contatto con il giocatore in questi giorni, ma è una pista su cui lavora da prima. Mentre il Cagliari può offrire prospettive diverse".

Non solo Napoli e Cagliari: anche il Brighton su Natali

"Occhio anche all'estero, perché c'è una squadra che tiene sempre d'occhio i talenti italiani, aveva già preso, per esempio, Diego Coppola a livello di nazionali giovanili italiani di recente, ed è il Brighton", le parole di Fabrizio Romano. "Il Brighton in queste ore ha chiamato gli agenti per capire la situazione di Andrea Natali e si è messo in contatto anche col Bayer Leverkusen. Quindi luci diverse su questo giocatore: c'è la Premier League col Brighton, che sa sempre valorizzare bene i giovani per poi venderli a club top in Inghilterra. C'è il Napoli, che offre la possibilità di giocare la Champions League e di lottare per dei titoli, chiaramente con meno certezze a livello di spazio. E poi c'è il Cagliari, dove le partite per un talento come Natali sarebbero probabilmente garantite, con ambizioni diverse però".