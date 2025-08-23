Niente prestito, Vergara resta al Napoli: l'annuncio di Conte in conferenza

vedi letture

Oggi è stata una giornata memorabile per Antonio Vergara: il classe 2003 ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Napoli subentrando nel corso del match contro il Sassuolo. Poco più tardi, il tecnico Antonio Conte in conferenza stampa ha annunciato che il calciatore rimarrà in rosa per questa stagione e non partirà in prestito come qualcuno aveva ipotizzato:

"Antonio Vergara è un ragazzo del vivaio del Napoli, l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato con la Reggiana. È un calciatore che farà parte della rosa, anche perché non va a intaccare il numero essendo del vivaio. Quindi ben venga. Io non guardo in faccia se uno è giovane o meno, Juan Jesus ha giocato titolare e ha fatto una grande partita. Tutti sono dediti alla causa e cercheremo di volta in volta di sfruttare chi dà maggiore garanzia, cercando di avere un poì più di pazienza con i nuovi arrivati perché si devono inserire in determinati meccanismi".