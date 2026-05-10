Politano via? Il Mattino: il Napoli non si opporrebbe nell'ottica del taglio monte-ingaggi
Il Napoli prepara una nuova strategia economica in vista della prossima stagione e tra i possibili sacrifici potrebbe esserci anche Matteo Politano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro avrebbe intenzione di ridurre sensibilmente il monte ingaggi e starebbe valutando diverse situazioni all’interno della rosa.
Politano via? Il Napoli non si opporrebbe
Tra queste c’è proprio quella dell’esterno offensivo, uno dei giocatori più esperti del gruppo. Politano percepisce uno stipendio da circa 8,3 milioni di euro lordi a stagione e, riferisce il quotidiano, il Napoli non si opporrebbe a eventuali offerte che permetterebbero di alleggerire il peso salariale. Il Mattino sottolinea inoltre come il calciatore sia stato più volte seguito dai club arabi negli ultimi anni. Una pista che potrebbe tornare d’attualità anche nella prossima estate, soprattutto se dovessero arrivare proposte economicamente importanti sia per il giocatore sia per il Napoli.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro