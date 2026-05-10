Politano via? Il Mattino: il Napoli non si opporrebbe nell'ottica del taglio monte-ingaggi

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Il Napoli prepara una nuova strategia economica in vista della prossima stagione e tra i possibili sacrifici potrebbe esserci anche Matteo Politano.

Il Napoli prepara una nuova strategia economica in vista della prossima stagione e tra i possibili sacrifici potrebbe esserci anche Matteo Politano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro avrebbe intenzione di ridurre sensibilmente il monte ingaggi e starebbe valutando diverse situazioni all’interno della rosa.

Politano via? Il Napoli non si opporrebbe

Tra queste c’è proprio quella dell’esterno offensivo, uno dei giocatori più esperti del gruppo. Politano percepisce uno stipendio da circa 8,3 milioni di euro lordi a stagione e, riferisce il quotidiano, il Napoli non si opporrebbe a eventuali offerte che permetterebbero di alleggerire il peso salariale. Il Mattino sottolinea inoltre come il calciatore sia stato più volte seguito dai club arabi negli ultimi anni. Una pista che potrebbe tornare d’attualità anche nella prossima estate, soprattutto se dovessero arrivare proposte economicamente importanti sia per il giocatore sia per il Napoli.