Zeballos-Napoli, trattativa ancora in corso: Manna spinge

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Molto dipenderà dalla valutazione economica del cartellino: il Napoli non sembra intenzionato a partecipare a un’asta.

Il Napoli continua a seguire con grande attenzione Exequiel Zeballos, talento classe 2002 del Boca Juniors. L’attaccante argentino è considerato uno dei profili più interessanti in vista della prossima sessione estiva di mercato e diversi club europei stanno monitorando la sua situazione, pronti a muoversi per assicurarselo.

Manna in pressing, ma cresce la concorrenza

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe mantenendo vivi i contatti sia con gli agenti del giocatore sia con il Boca Juniors. Sul talento argentino, però, si registra anche l’interesse del Como, che avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore. Molto dipenderà dalla valutazione economica del cartellino: il Napoli non sembra intenzionato a partecipare a un’asta, ma resta pronto ad affondare il colpo qualora si aprisse la giusta occasione.