Porte girevoli a centrocampo: Anguissa ha chiesto la cessione. E Lobotka...
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Le eventuali partenze e conferme influenzeranno inevitabilmente le strategie di mercato del Napoli, che può andare su Rabiot.
Possibili novità in vista nel centrocampo del Napoli. Frank Anguissa avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria e chiesto la cessione in vista della prossima stagione. Diversa, invece, la situazione di Stanislav Lobotka, che potrebbe restare al centro del progetto tecnico azzurro.
Se parte Anguissa, arriva Rabiot?
Le eventuali partenze e conferme influenzeranno inevitabilmente le strategie di mercato del Napoli, che valuta già alcuni rinforzi per il reparto in vista del nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri, come Adrien Rabiot. A riportarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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