Retroscena Koopmeiners: Giuntoli non aveva disponibilità economiche quando il Napoli stava per prenderlo

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a parlare del futuro di Koopmeiners che molto probabilmente lascerà l'Atalanta a fine stagione: "La scorsa estate, quando il Napoli è andato vicino alla fumata bianca, Giuntoli non aveva le disponibilità economiche per chiudere l’affare, mentre a gennaio la Dea non avrebbe mai lasciato andare la sua stella. Adesso bianconeri e nerazzurri hanno ancora traguardi stagionali importanti da raggiungere, ma da luglio in poi la trattativa è destinata a entrare nel vivo".