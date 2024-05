Sky - Lukaku primo nome per l'attacco, col Chelsea già si tratta: piace per un motivo in particolare

Ore calde in casa Napoli per l'arrivo del nuovo allenatore ma anche dell'erede di Osimhen, che andrà via, con clausola da 130 milioni che verrà pagata 08.05.2024 17:04 di Redazione Tutto Napoli.net vedi letture di TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Ore calde in casa Napoli per l'arrivo del nuovo allenatore ma anche dell'erede di Osimhen, che andrà via, con clausola da 130 milioni che verrà pagata. Secondo Sky Sport il primo obiettivo è Romelu Lukaku. Il Napoli, infatti, cerca un centravanti strutturato fisicamente. L'idea del belga è concreta, si parla già col Chelsea che vorrebbe proprio Osimhen soffiandolo così al Psg. I Blues però vogliono lo sconto sulla clausola inserendo proprio Lukaku nella trattativa. Le riflessioni sul valore del calciatore sono poche, piuttosto il problema è l'ingaggio che è molto alto per il Napoli. Al club di De Laurentiis piace anche Dovbyk, ucraino del Girona, venti gol in Liga. Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione