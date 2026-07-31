Sprint per Favasuli! Moretto: "Il Napoli spinge per la chiusura"

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Il Napoli accelera per l'esterno del Catanzaro Costantino Favasuli. L'obiettivo è trovare un accordo nelle prossime settimane.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato e uno dei nomi più caldi per il futuro è quello di Costantino Favasuli. A confermarlo è Matteo Moretto, che sui propri canali social ha ribadito come il club azzurro stia spingendo con decisione per il laterale classe 2004 del Catanzaro. Un interesse che va avanti da tempo e che, nelle ultime ore, avrebbe registrato nuovi sviluppi. Parallelamente, il Napoli continua a lavorare anche sul fronte uscite, con Miguel Gutierrez sempre più vicino al Bayer Leverkusen, come riferito dallo stesso Moretto.

Favasuli-Napoli, le ultime

Nel corso di un approfondimento sul proprio canale YouTube, Moretto ha spiegato che i contatti tra le parti si sono intensificati negli ultimi giorni: "Il Napoli vuole avanzare per Favasuli e l'intenzione è quella di provare ad arrivare a un accordo nelle prossime settimane. È sempre stato il club più vicino al giocatore e continua a lavorare intensamente su questa operazione". L'esperto di mercato ha infine aggiunto che potrebbero arrivare novità più concrete già nei prossimi giorni, con il Napoli deciso ad accelerare per assicurarsi uno dei profili ritenuti più interessanti nel suo ruolo.