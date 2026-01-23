Rrahmani torna a sorridere: rinnovo e rientro in campo in vista, le ultime

Acquisti e cessioni, sì, ma anche rinnovi. In casa Napoli lo sguardo è sul presente, però si programma pure il futuro. E quello di Amir Rrahmani sarà tutto azzurro, dal momento che il difensore kosovaro è un passo dal prolungamento contrattuale. Arrivano conferme anche dal Corriere del Mezzogiorno:

"C’è l’accordo di massima per il rinnovo del contratto fino al 2029 di Rrahmani, che dovrebbe rientrare dall’infortunio il prossimo 31 gennaio nella sfida alla Fiorentina. Il mercato a saldo zero limita le operazioni sotto quest’aspetto, è probabile che l’intesa venga formalizzata nei prossimi mesi", si legge sul quotidiano.