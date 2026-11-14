Occhi su Camello del Rayo Vallecano: contratto in scadenza, concorrenza dalla Serie A

Il Napoli cerca un attaccante in vista di gennaio, con la possibile partenza di Lucca, e la redazione di Radio Kiss Kiss lancia il nome dello spagnolo.

Il Napoli si guarda intorno anche per l’attacco. La speranza di poter recuperare Lorenzo Lucca si è rivelata vana: l’ex Udinese ha finora reso molto al di sotto delle attese e anche l’ambiente del tifo napoletano sembra non perdonargli più nemmeno il minimo errore. Cederlo a gennaio può essere una soluzione, ma non sarà semplice: per questo motivo Manna starebbe valutando un altro attaccante. In questi giorni la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha lanciato il nome di Camello del Rayo Vallecano, il cui contratto scade il prossimo giugno.

Sul giocatore c’è forte il Como: il ds Ludi lo ha messo nel mirino su suggerimento di Fabregas

Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, su Camello ci sarebbe forte il Como, con il direttore sportivo Ludi che ha messo nel mirino l’attaccante anche su suggerimento di Fabregas, il quale due stagioni fa consigliò l’acquisto di Douvikas. Resta da capire se i comaschi affonderanno il colpo, perché hanno già sia il greco sia Kean nel ruolo di punta centrale.

Camello attacca bene la profondità e ricorda Douvikas: tutto dipende dal futuro di Lucca

Camello, spiega il quotidiano, è un attaccante che attacca bene la profondità e che in certi movimenti ricorda proprio Douvikas. Vedremo se il Napoli affonderà il colpo, anche se tutto dipende dal futuro di Lucca.