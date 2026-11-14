Beukema cedibile a gennaio: prestazioni deludenti e non al centro dei piani di Allegri
Sam Beukema potrebbe lasciare il Napoli durante il mercato di gennaio. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira sul proprio account X, spiegando che le prestazioni del difensore centrale olandese non avrebbero soddisfatto il club che a questo punto potrebbe posizionarlo in uscita nel mercato invernale.
Non centrale nei progetti del tecnico: rendimento sotto le attese per il centrale
Sempre secondo Schira, Beukema non è un giocatore centrale nei piani di Massimiliano Allegri. Una valutazione che, se confermata, aprirebbe la strada a una cessione nella sessione di riparazione, in un momento in cui il direttore sportivo Manna lavora a un mercato movimentato in entrata e in uscita. Un ulteriore tassello, dunque, che può rendere l'idea dei tanti movimenti che il Napoli proverà a fare a gennaio.
Sam #Beukema could leave #Napoli during the winter transfer window. The dutch centre-back’s performances have not satisfied with the club and he is not central in #Allegri’s Plans. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 14, 2026
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