Beukema cedibile a gennaio: prestazioni deludenti e non al centro dei piani di Allegri

Beukema cedibile a gennaio: prestazioni deludenti e non al centro dei piani di AllegriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:15Calciomercato Napoli
di Daniele Rodia
Secondo l’indiscrezione di Nicolò Schira su X, il difensore olandese potrebbe lasciare gli azzurri già durante la finestra invernale.

Sam Beukema potrebbe lasciare il Napoli durante il mercato di gennaio. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira sul proprio account X, spiegando che le prestazioni del difensore centrale olandese non avrebbero soddisfatto il club che a questo punto potrebbe posizionarlo in uscita nel mercato invernale.

Non centrale nei progetti del tecnico: rendimento sotto le attese per il centrale

Sempre secondo Schira, Beukema non è un giocatore centrale nei piani di Massimiliano Allegri. Una valutazione che, se confermata, aprirebbe la strada a una cessione nella sessione di riparazione, in un momento in cui il direttore sportivo Manna lavora a un mercato movimentato in entrata e in uscita. Un ulteriore tassello, dunque, che può rendere l'idea dei tanti movimenti che il Napoli proverà a fare a gennaio.