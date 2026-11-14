Spalletti guarda in casa Napoli: la Juve punta Anguissa e Lobotka a parametro zero

Tuttosport racconta quanto ai bianconeri piacciano i due centrocampisti azzurri in scadenza, pupilli di Spalletti, con cui vinsero lo scudetto.

La Juventus sogna il doppio colpo a parametro zero dal Napoli. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui ai bianconeri piacciono sia Anguissa sia Lobotka, entrambi con il contratto in scadenza con il club di De Laurentiis. Per Anguissa non sarebbero arrivati segnali di rinnovo e Manna avrebbe aperto alla cessione. Diverso il discorso per Lobotka: il Napoli vanta un’opzione unilaterale per portare il contratto a scadenza nel 2028.

I due azzurri diventerebbero liberi senza rinnovo

Tuttosport definisce “più intriganti” le opzioni italiane per il centrocampo: i due calciatori del Napoli che possono diventare parametri zero, se non arriveranno i rinnovi nei prossimi mesi, sono Stanislav Lobotka e Franck Zambo Anguissa. Entrambi sono pupilli di Spalletti, con cui hanno vinto lo scudetto in azzurro.