Scatto a destra: accordo vicino per Dodo, ma arriva già ultimatum agente

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Il Napoli continua a lavorare su più tavoli, ma le prossime operazioni in entrata restano strettamente legate alle cessioni. Tra i profili seguiti con maggiore interesse c'è Dodo, anni 27, in scadenza nel 2027, per il quale il club azzurro ha già impostato e praticamente definito l'intesa con il giocatore. I contatti sono stati positivi e la trattativa ha fatto registrare progressi significativi, ma prima di poter affondare il colpo sarà necessario creare spazio all'interno della rosa e alleggerire il monte ingaggi. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Dodo aspetta Napoli, ma non all'infinito

L'entourage dell'esterno brasiliano ha ribadito la disponibilità del calciatore a vestire la maglia del Napoli, pur chiarendo che l'attesa non potrà prolungarsi oltre misura. L'accordo tra le parti è ormai vicino, ma resta subordinato alle uscite che il club dovrà completare nelle prossime settimane. La dirigenza, infatti, considera prioritario sfoltire l'organico prima di chiudere nuovi acquisti. Per questo motivo la trattativa con Dodo resta in stand-by, con il Napoli chiamato ad accelerare sul fronte delle cessioni per evitare il rischio che il giocatore possa prendere in considerazione altre destinazioni.