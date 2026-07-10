Rao già via in prestito? Palermo in pressing: è in pole e vuole chiudere

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Palermo, accelerata per Rao: il talento del Napoli nel mirino dei rosanero

Il Palermo punta con decisione su Emanuele Rao, esterno offensivo classe 2006 di proprietà del Napoli. Il nuovo tecnico Filippo Inzaghi sembra intenzionato a impostare la squadra con il modulo 4-2-3-1 e, proprio per questo motivo, il mercato rosanero è concentrato sul potenziamento delle corsie offensive. Il giovane talento azzurro rappresenta un profilo ritenuto interessante per completare il reparto e aumentare le soluzioni a disposizione dell’allenatore.

Contatti positivi con il Napoli: la formula resta da definire

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra Palermo e Napoli per Rao hanno prodotto segnali incoraggianti. Il club siciliano, al momento, è in vantaggio rispetto ad Arezzo e Benevento, altre due società interessate al giocatore. Il classe 2006 piace anche a Massimiliano Allegri, che potrebbe valutarlo nel corso del ritiro estivo del Napoli prima di prendere una decisione definitiva. Tuttavia, la possibilità di trovare maggiore spazio e continuità in prestito potrebbe convincere il club partenopeo a favorirne la crescita lontano dalla prima squadra.