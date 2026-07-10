Zeballos in pugno! Accordo e agente già in città: cifre e dettagli

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Il Napoli continua a lavorare anche sul fronte offensivo e da tempo ha individuato in Exequiel Zeballos uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto avanzato. L’esterno offensivo argentino, 24 anni, è legato al Boca Juniors fino a dicembre, ma dal 1° luglio è libero di trattare con altri club in vista della scadenza del contratto. La situazione con il club argentino è ormai compromessa: il giocatore è stato infatti escluso dal progetto tecnico dopo aver deciso di non rinnovare l’accordo in essere. La società azzurra si è già portata avanti, trovando un’intesa di massima con il calciatore per un contratto della durata di quattro anni. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola.

Trattativa avviata, ma serve spazio: Zeballos-Napoli

Nei giorni scorsi il procuratore di Zeballos, Diego Merino, è arrivato a Napoli e ha avuto un nuovo incontro con il direttore sportivo Giovanni Manna per fare il punto sulla trattativa. Il Boca Juniors, nel frattempo, attende una proposta ufficiale e ha progressivamente abbassato le proprie richieste economiche. In un primo momento il club pretendeva il pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni di dollari, cifra che successivamente è stata dimezzata fino a 10 milioni. Oggi, invece, la società argentina sembra disposta ad accontentarsi di un semplice indennizzo pur di evitare di perdere il giocatore a parametro zero. L’operazione resta ben avviata, ma il Napoli dovrà prima completare alcune cessioni per poter affondare definitivamente il colpo.