Nome nuovo per il vice-Meret: spunta Falcone del Lecce

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Il Napoli continua a monitorare il mercato dei portieri in vista della prossima stagione, ma ogni operazione resta strettamente legata alle eventuali uscite. Tra i primi profili valutati dalla dirigenza figurano il ceco Matej Kovar, reduce dall’esperienza al PSV, e Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham e seguito con attenzione anche dalla Juventus. Nelle ultime ore, però, alla lista dei possibili obiettivi si è aggiunto anche Wladimiro Falcone, 31 anni, protagonista delle ultime stagioni con la maglia del Lecce e sotto contratto con il club salentino fino al 2028. Il suo nome è stato inserito nei radar del Napoli, che continua a valutare diverse soluzioni per l’eventuale futuro della porta azzurra. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

Prima le cessioni, poi gli acquisti

La linea del club, tuttavia, resta immutata. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro nel corso della presentazione della nuova maglia dedicata al Centenario del Napoli, ribadendo una strategia destinata a guidare l’intero mercato estivo. Prima di procedere con nuovi innesti sarà necessario completare almeno una cessione, così da liberare spazio in rosa e garantire le risorse economiche necessarie per intervenire. Il principio resta quindi quello già annunciato dal presidente: senza uscite non ci saranno nuovi acquisti. Per questo motivo, il futuro dei portieri seguiti dalla società dipenderà soprattutto dagli sviluppi relativi ai giocatori attualmente in organico e dalle operazioni che il Napoli riuscirà a definire nelle prossime settimane.