Zeballos vuole solo Napoli! Accordo fino al 2030: agente ha visto Manna, le ultime

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Al Napoli manca ormai poco per chiudere l'operazione che porterebbe Exequiel Zeballos in azzurro. Negli ultimi giorni il CSKA Mosca aveva manifestato il proprio interesse per l'esterno argentino, ma il giocatore ha fatto sapere con chiarezza di considerare quella partenopea la destinazione preferita. Un segnale importante è arrivato anche dalla presenza a Napoli del suo procuratore, Diego Merino, avvistato a Capodichino prima dell'incontro con il direttore sportivo Giovanni Manna. Le parti continuano a lavorare per definire gli ultimi dettagli e avvicinarsi alla fumata bianca. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Zeballos-Napoli: accordo vicino, ma prima servono le uscite

Il contratto è già impostato: un accordo quadriennale che sarà formalizzato non appena verranno create le condizioni necessarie per chiudere definitivamente l'operazione. Manna punta con decisione su Zeballos e spera di metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri già durante il ritiro estivo. Parallelamente, però, il Napoli è chiamato a snellire una rosa ritenuta troppo ampia. La società vuole ridurre il numero dei giocatori sotto contratto, alleggerendo anche il peso del monte ingaggi e dei costi a bilancio. Prima di completare nuovi innesti, quindi, sarà fondamentale definire alcune cessioni, così da creare spazio sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico e consentire l'arrivo dell'esterno argentino.