Zeballos, il Napoli dopo tanta sfortuna? Quel fallo killer del 2022, la rottura della tibia e poi il crociato

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Zeballos, il dramma dell'infortunio e la rinascita: il Napoli punta sul talento argentino.

Exequiel Zeballos è uno degli obiettivi caldi del mercato del Napoli, ma la sua carriera è stata segnata da un gravissimo infortunio, che nel 2022 ha rischiato di comprometterne definitivamente la crescita. L'attaccante del Boca Juniors fu vittima di un durissimo intervento durante una sfida di Copa Argentina contro l'Agropecuario: il difensore Milton Leyendeker lo colpì con un tackle violentissimo, provocandogli la frattura della tibia. Come se non bastasse, nel percorso di recupero il talento argentino dovette fare i conti anche con la rottura del legamento crociato, rimanendo lontano dai campi per molti mesi e tornando a giocare soltanto nel 2023.

Un calvario durato mesi prima del ritorno ai massimi livelli

L'episodio si verificò dopo appena cinque minuti di gioco, quando Zeballos stava avanzando sulla corsia sinistra. Leyendeker intervenne in maniera scomposta, travolgendo completamente l'esterno del Boca Juniors, che venne sbalzato fuori dal terreno di gioco. In un primo momento l'arbitro estrasse soltanto il cartellino giallo, salvo poi correggere la decisione ed espellere il difensore dopo la revisione al VAR. Da quel momento iniziò un lungo percorso di riabilitazione per Zeballos, che con determinazione è riuscito a superare uno dei periodi più difficili della sua carriera, tornando a esprimere il proprio talento e attirando l'interesse del Napoli.