Ex obiettivo del Napoli, Gabriel Jesus trova poco spazio al Barça: “Difficile allenarsi senza giocare"

Gabriel Jesus, obiettivo estivo del Napoli, manifesta la propria insoddisfazione per il poco spazio trovato al Barcellona.

Cercato dal Napoli durante l'ultima sessione estiva di calciomercato, Gabriel Jesus non sta vivendo un'esperienza particolarmente felice al Barcellona. L'attaccante brasiliano, per il quale il direttore sportivo Giovanni Manna aveva confermato l'interesse del club partenopeo, ha collezionato appena tre presenze da titolare sulle undici complessive con la maglia blaugrana. Nonostante il minutaggio ridotto, il ventinovenne è comunque riuscito a mettere a segno cinque reti.

Gabriel Jesus si sfoga: “Vorrei giocare di più”

Intervistato da TNT Brasile, l'ex attaccante dell'Arsenal ha manifestato tutta la propria insoddisfazione per lo scarso spazio concessogli: “Non è facile per me rimanere motivato in allenamento ogni giorno. Allenarsi senza giocare è difficile. Vorrei giocare di più, ma apprezzo molto la possibilità di giocare per il Barça. Voglio continuare ad avere opportunità, più minuti in campo”. Gabriel Jesus è approdato in Catalogna a titolo definitivo per 10 milioni di euro, sottoscrivendo un contratto fino al giugno 2029.