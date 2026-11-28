Joao Felix diviso tra rinnovo in Arabia e ritorno in Europa: novità sul Napoli
Joao Felix è diviso tra la permanenza in Arabia Saudita e la possibilità di tornare in Europa, dove diversi rumor lo hanno accostato anche al Napoli. A fare il punto sul futuro dell'attaccante portoghese è Matteo Moretto, esperto di calciomercato, che su YouTube ha spiegato come l'Al-Nassr sia intenzionato a prolungare il contratto del giocatore. Al tempo stesso, Felix non escluderebbe un ritorno in Europa, con una preferenza in particolare.
Joao Felix, novità sul Napoli
"L'Al-Nassr vuole rinnovare Joao Felix, ha la possibilità di attivare un'opzione di rinnovo di un anno. Il contratto è in scadenza nel 2027 e si allungherebbe fino al 2028. Sarebbe un rinnovo pronto a soddisfare tutte le richieste di Joao Felix a livello di cifre. C'è questo tipo di binario, e poi ce n'è un altro che è nelle mani di Jorge Mendes, agente di Joao Felix: il giocatore ha fatto capire al suo procuratore che non disdegnerebbe un ritorno in Europa. Ovviamente servono le condizioni giuste e i numeri giusti a livello di stipendio. Joao Felix avrebbe il desiderio di tornare in Liga, più precisamente al Barcellona. Si è parlato tanto anche del Napoli: ho chiesto e verificato, ma per ora mi dicono che non ci sono neanche contatti tra le parti. Ad oggi Joao Felix non è un nome per il Napoli", questo l'aggiornamento del giornalista Matteo Moretto.
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