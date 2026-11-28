Calciomercato Napoli, rivoluzione giovani: eccezione in attacco? I nomi nel mirino di Manna
Il Napoli comincia a delineare le strategie per il mercato di gennaio, puntando sul ringiovanimento della rosa e sul ritorno al player trading. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, una linea dettata anche dalla necessità di rispettare i vincoli delle liste, già sature per quanto riguarda i calciatori Over 23. L'attacco potrebbe rappresentare un'eccezione: in caso di addio di Lorenzo Lucca, Giovanni Manna cercherebbe un profilo complementare a Rasmus Hojlund. Tra i giocatori monitorati figurano Gustavo Varela, ventunenne portoghese del Monza e attuale capocannoniere della Serie A, Joshua Zirkzee e Sebastiano Esposito, riscattabile dal Sassuolo per 11 milioni di euro.
Napoli, Zabi e André per il centrocampo: piace Morisco per la porta
Il principale obiettivo per la mediana resta Patrick Zabi, talento ivoriano classe 2006 del Paris FC. Manna segue anche André, ventenne del Corinthians già nel giro della nazionale brasiliana, autore di quattro gol in 25 presenze in campionato. Le strategie dipenderanno anche dal futuro di De Bruyne, corteggiato dal PSV Eindhoven, Anguissa, in scadenza a giugno, e Lobotka, possibile partente in estate nonostante il contratto fino al 2028. Per la porta resta vivo l'interesse per Pedro Morisco, ventiduenne del Coritiba già nel giro della Seleçao di Carlo Ancelotti. Manna ha incontrato uno dei suoi agenti a Castel Volturno: il contratto del brasiliano scadrà nel dicembre 2027.
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