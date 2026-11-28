Ag. Laurienté svela: "Fu a un passo dal Napoli l'anno scorso! Vi racconto..."

Roberto Meloni, agente di Armand Laurienté, svela il motivo del mancato trasferimento al Napoli e parla della sfida contro gli azzurri

Roberto Meloni, agente di Armand Laurienté, ha svelato un retroscena sul suo assistito: nell'estate del 2025 fu ad un passo dal trasferimento al Napoli. Ai microfoni di Stile TV nel corso di Salite sulla giostra, il procuratore ha spiegato come l'attaccante francese fosse stato vicinissimo agli azzurri l'anno scorso, ma l'operazione non si concretizzò a causa di un mancato accordo economico tra i club. Spazio anche alla sfida Sassuolo-Napoli e al lavoro di Massimiliano Allegri.

Laurienté fu a un passo dal Napoli: il retroscena

C'è stato un momento in cui Laurienté era vicino al Napoli? "L'estate scorsa è stato davvero a un passo dal Napoli, ma nelle dinamiche di mercato finché non è fatta non è mai fatta. Nel secondo anno di Conte la musica era partita bene, poi non ci si è messi d'accordo sul prezzo. È stata quindi una questione tra i club, non nostra, ma la volontà in prima linea del ragazzo è sempre stata quella di vestire la maglia del Napoli, soprattutto quell'estate in cui l'interesse era reale e concreto. È partito per 20 milioni e tutti lo sanno, quindi quella era la cifra", questo il retroscena svelato da Roberto Meloni, agente di Armand Laurienté.

"Armand Laurienté ha fatto quei numeri al Sassuolo e - prosegue il procuratore - se fa la differenza in una squadra come il Sassuolo, chissà cosa può diventare in una squadra più forte. Non ha mai avuto la possibilità di giocare con dei campioni, ma sono certo che può solo migliorare. Tutti sanno chi è e quello che fa, è fuori logica che certe cose siano frenanti dal punto di vista del mercato. Di sicuro non è un problema del ragazzo o del suo entourage, sono le società che devono trovare la quadra. Di certo il ragazzo si impegna e si impegnerà sempre per il Sassuolo, ma è chiaro che ci sono tanti punti di domanda".

Laurienté verso Sassuolo-Napoli

"Gli infortuni in difesa hanno penalizzato un po' il Sassuolo ed è un peccato. Spero però che al più presto anche la fase difensiva trovi una quadra. Contro il Napoli Armand proverà ad aiutare la squadra a ottenere un risultato favorevole, lo ha fatto anche contro la Fiorentina, con una doppietta e una prestazione importante. Poi non è andata bene, ma il ragazzo è concentrato per fare bene con la sua squadra. Purtroppo non possiamo avere undici Armand Laurienté in campo".

Il giudizio sul Napoli di Allegri

"Il Napoli è una società seria, l'allenatore ha vinto tanto, ciò che manca a volte è la pazienza. C'è stato un cambio, quindi modi di allenare diversi e tante situazioni che possono entrare in gioco, ma sono certo che il Napoli si giocherà i primi posti anche quest'anno".