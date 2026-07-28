Tiago Gabriel e Gatti nomi caldi in difesa, ma costano tanto: svelate le cifre

Tiago Gabriel e Gatti nomi caldi in difesa, ma costano tanto: svelate le cifreTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:10Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino
Calciomercato Napoli, il ds Manna sfoglia la margherita per un centrale da regalare ad Allegri. Tiago Gabriel e Gatti nomi caldi

Il Napoli continua a monitorare il mercato alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Tra i profili seguiti resta attuale quello di Tiago Gabriel, nome che continua a essere preso in considerazione dalla dirigenza azzurra. L'ostacolo principale, però, è rappresentato dalla valutazione del giocatore, ritenuta elevata: per lasciarlo partire servirebbero infatti circa 30 milioni di euro. Più contenuta, invece, la richiesta della Juventus per Federico Gatti. Il difensore bianconero, 28 anni, viene valutato intorno ai 20 milioni di euro e resta un'alternativa concreta nella lista del Napoli per rafforzare il reparto arretrato. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola. 