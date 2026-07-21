Vicario al Napoli al posto di Milinkovic-Savic? Ultime sull'idea di scambio

vedi letture

Il Napoli valuta la possibilità di salutare Vanja Milinkovic-Savic, portiere arrivato in maglia azzurra nella scorsa estate e finito al centro delle valutazioni di mercato del club partenopeo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sarebbe allo studio un possibile scambio con Guglielmo Vicario, attualmente in forza al Tottenham. L’estremo difensore serbo ex Torino potrebbe dunque lasciare Napoli dopo una sola stagione, qualora l’operazione con il portiere italiano dovesse concretizzarsi. La società azzurra continua a monitorare la situazione e valuta le opportunità migliori per il futuro del reparto.

Mercato azzurro: il nodo portiere resta aperto

Nei giorni scorsi per Milinkovic-Savic era emersa anche l’ipotesi di un interesse da parte dell’Hull City, con una possibile offerta destinata però a non convincere il Napoli. La proposta del club inglese, infatti, non avrebbe raggiunto la valutazione richiesta dalla società campana, che ha fissato il prezzo del cartellino del portiere a 18 milioni di euro. La cifra rappresenta la base dalla quale il club intende partire per eventuali trattative in uscita. Restano quindi da definire le prossime mosse sul mercato.