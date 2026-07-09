Zeballos-Napoli, Sky: "Si conta di chiudere a meno di 9mln"

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Napoli, Zeballos resta l'obiettivo: prima servono le cessioni di Lindstrom e altri esuberi.

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle trattative del Napoli iniziando da Exequiel Zeballos: "Proprio perché servono delle uscite, il Napoli intanto ha voluto bloccare Zeballos, esterno destro del 2002 del Boca Juniors. Servono un po' di soldi, anche perché il Boca, la scorsa finestra di mercato, chiedeva circa 10 milioni di dollari, quindi quasi 9 milioni di euro. Ora è fuori rosa, quindi il Napoli conta di poter chiudere a meno, però ha dato mandato ai suoi agenti di tenere fermo il giocatore, quindi di aspettare la possibilità che il Napoli questi soldi li possa investire e spendere su questo giocatore, perché in questo momento non sarebbe in grado di poter chiudere l'operazione.

Quindi una sorta di acconto, di prelazione. Non sarebbe chiaramente lui il vice Di Lorenzo, perché è un giocatore molto più offensivo, è un giocatore con il quale il Napoli vorrebbe impreziosire la propria rosa. Dicevamo delle uscite. Qualcosa sta cominciando a muoversi: su Lindstrom, per esempio, c'è l'interesse dello Schalke 04, Hasa potrebbe andare a giocare a Frosinone. Insomma, Manna è stato un paio di giorni a Milano per cercare di intessere rapporti, per poter trovare delle soluzioni che possano sfoltire la rosa a disposizione di Allegri per la prossima stagione".