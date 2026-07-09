Ultim'ora Ounahi torna nel mirino del Napoli? Sky: "Interesse di club italiani che devono prima vendere"

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Ounahi torna protagonista: Di Marzio rivela l'interesse dei club italiani per il marocchino.

Azzedine Ounahi è tornato a mettersi in luce con la maglia del Marocco al Mondiale 2026, confermando le qualità che avevano attirato l'attenzione del Napoli dopo la straordinaria Coppa del Mondo disputata in Qatar. A quattro anni di distanza, il centrocampista del Marsiglia è nuovamente tra i protagonisti della rassegna iridata e le sue prestazioni non sono passate inosservate, riaccendendo l'interesse di diversi club italiani in vista del mercato estivo.

Di Marzio: "Piace in Italia, ma prima serviranno alcune cessioni"

Intervenuto ai microfoni di 'Calciomercato - L'Orignale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione del centrocampista marocchino, spiegando che sta raccogliendo maggiore interesse in Serie A e potrebbe diventare un'opportunità concreta nelle prossime settimane: "Non c'è ancora qualcosa di veramente avanzato, ma è uno dei giocatori che, in questa fase, sta riscuotendo il maggior interesse da parte delle squadre italiane, che magari prima devono fare delle uscite in quel reparto".