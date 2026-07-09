Cajuste-Genoa, Sportitalia svela: "Manca l'accordo sulla formula"

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Il Genoa torna su Cajuste: trattativa aperta, ma resta il nodo della formula.

Le cessioni restano una priorità assoluta per il Napoli in questa fase del mercato estivo. Lo ha ribadito Aurelio De Laurentiis, sottolineando come il club debba prima alleggerire l'organico prima di poter ufficializzare i primi acquisti. Un concetto rilanciato anche dal giornalista Alfredo Pedullà, secondo cui le uscite saranno decisive per sbloccare le operazioni in entrata già impostate dalla dirigenza azzurra.

Il Genoa insiste per Cajuste, ma manca l'intesa

Tra i calciatori in uscita figura Jens Cajuste, tornato nel mirino del Genoa. Attraverso i propri canali social, l'esperto di mercato di Sportitalia ha riferito che il club rossoblù è tornato alla carica per il centrocampista svedese, individuato come uno degli obiettivi per rinforzare la mediana. Al momento, però, le parti non hanno ancora trovato un accordo sulla formula del trasferimento. Il nodo principale riguarderebbe infatti le modalità dell'operazione: il Genoa preferirebbe un prestito, possibilmente con diritto di riscatto, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna continua a spingere per una cessione a titolo definitivo oppure per un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.