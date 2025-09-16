Vicino al Napoli, Frattesi diventa un caso all'Inter: cosa sta succedendo
Zero presenze in stagione per Davide Frattesi con la maglia dell’Inter. Una statistica che al momento fa rumore per uno dei calciatori più determinanti dell’ultima Champions League. Frattesi che in estate piaceva molto al Napoli. Si era parlato di un possibile scambio con Raspadori, poi l’addio di Inzaghi ha cambiato tutto.
Oppure nulla, perché Frattesi neppure con Chivu gioca: tre partite, zero minuti raccolti per un calciatore che comunque la società nerazzurra in estate aveva blindato. Ad un certo punto era stato dichiarato incedibile però al momento ancora nessuna opportunità per mettersi in mostra. Un vero e proprio caso, come scrivono da Milano. Vedremo se nelle prossime partite Frattesi riuscirà a ritagliarsi il proprio spazio.
